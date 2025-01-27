 
الإثنين 2025-01-27 12:51 م
 

ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما

بر
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   تمكّن الألماني روديغر كوخ، البالغ من العمر 59 عامًا، من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مدة قضاها شخص تحت الماء، بعد أن عاش لمدة 120 يومًا داخل كبسولة صغيرة على عمق 11 مترًا قبالة سواحل بنما.

اضافة اعلان


وكان الرقم القياسي السابق للأميركي جوزف ديتوري الذي قضى مئة يوم داخل مقصورة في بحيرة فلوريدا. وقال كوخ لفرانس برس قبل مغادرته الكبسولة: "كانت مغامرة مذهلة، وأنا الآن أشعر بشيء من الندم لخروجي منها. لقد استمتعت بكل لحظة فيها."


وأعرب كوخ عن إعجابه بمنظر البحر من خلال نافذة الكبسولة، حيث وصف الأجواء الرائعة عندما يحل الظلام وتلمع المياه. وأضاف أنه لا يمكن وصف هذا المشهد، بل يجب على الشخص تجربته بنفسه.


وتمكن كوخ من العيش داخل الكبسولة المغمورة تحت الماء على بعد 15 دقيقة بالقارب من ساحل بويرتو ليندو. وخلال تلك الفترة، كانت الكبسولة تحت المراقبة الدائمة بأربع كاميرات لضمان سلامته وعدم خروجه إلى السطح.


وقالت الخبيرة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية سوزانا رييس إن الرقم الجديد يعد من أكثر الأرقام المثيرة للدهشة، حيث تطلب تحقيقه جهودًا هائلة ورصدًا مستمرًا على مدار 120 يومًا.

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاق جسر مدخل المطار بدءا من الثلاثاء .. وتحويلات مرورية

ب

فن ومشاهير ياسمين صبري تترك تصوير مسلسلها الرمضاني لسبب مفاجئ! - صورة

بر

منوعات ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما

ا

أخبار محلية الحكومة تبرر إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات

جانب من الغعالية

أخبار محلية تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض فيتور 2025

ل5

منوعات اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!

ن

أخبار محلية الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي في محطة التنقية شمال العقبة

أخبار محلية مياه العقبة تبدأ تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي



 




الأكثر مشاهدة