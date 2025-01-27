ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما

الوكيل الإخباري- تمكّن الألماني روديغر كوخ، البالغ من العمر 59 عامًا، من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مدة قضاها شخص تحت الماء، بعد أن عاش لمدة 120 يومًا داخل كبسولة صغيرة على عمق 11 مترًا قبالة سواحل بنما.

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وكان الرقم القياسي السابق للأميركي جوزف ديتوري الذي قضى مئة يوم داخل مقصورة في بحيرة فلوريدا. وقال كوخ لفرانس برس قبل مغادرته الكبسولة: "كانت مغامرة مذهلة، وأنا الآن أشعر بشيء من الندم لخروجي منها. لقد استمتعت بكل لحظة فيها."



وأعرب كوخ عن إعجابه بمنظر البحر من خلال نافذة الكبسولة، حيث وصف الأجواء الرائعة عندما يحل الظلام وتلمع المياه. وأضاف أنه لا يمكن وصف هذا المشهد، بل يجب على الشخص تجربته بنفسه.



وتمكن كوخ من العيش داخل الكبسولة المغمورة تحت الماء على بعد 15 دقيقة بالقارب من ساحل بويرتو ليندو. وخلال تلك الفترة، كانت الكبسولة تحت المراقبة الدائمة بأربع كاميرات لضمان سلامته وعدم خروجه إلى السطح.



وقالت الخبيرة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية سوزانا رييس إن الرقم الجديد يعد من أكثر الأرقام المثيرة للدهشة، حيث تطلب تحقيقه جهودًا هائلة ورصدًا مستمرًا على مدار 120 يومًا.