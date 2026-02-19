ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي أن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" ستحمل ألوانا جديدة تتماشى مع تفضيلات الرئيس دونالد ترامب، لتستبدل التصميم التقليدي الأزرق والأبيض المعتمد منذ ستينيات القرن الماضي.



وقالت القوات الجوية إن المظهر الجديد سيعتمد "مزيجا من الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن"، ليس فقط لطائرة الرئاسة المحدثة، بل أيضا لطائرات أصغر تستخدم بانتظام لنقل كبار المسؤولين الحكوميين.



ونشر الجيش صورة للتصميم الجديد، الذي يتطابق مع نموذج الطائرة المعروض في المكتب البيضاوي خلال اجتماعات مع قادة أجانب.

