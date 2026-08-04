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أماكن أوروبية ساحرة بميزانية محدودة - صور

ثيبي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:05 ص

الوكيل الإخباري-  يعتقد كثيرون أن السفر إلى أوروبا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لكن القارة تضم وجهات جميلة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة بتكاليف مناسبة، بعيدًا عن المدن السياحية المزدحمة.

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وتتصدر رومانيا قائمة الوجهات الاقتصادية لعام 2026، إذ توفر العاصمة بوخارست معالم سياحية وتجارب متنوعة بمتوسط إنفاق يومي يتراوح بين 45 و100 دولار.

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كما يعد ساحل البحر الأسود في كونستانتسا وإيفوري خيارًا مناسبًا لعطلات الشاطئ بأسعار أقل.

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وتجذب منطقة ترانسلفانيا عشاق الطبيعة والتاريخ بقلاعها ومدنها القديمة، مع توفر خيارات إقامة اقتصادية.

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كما تقدم مدينة فيلاخ النمساوية تجربة هادئة وسط الطبيعة بأسعار أقل من الوجهات النمساوية الشهيرة.

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وتثبت هذه الوجهات أن اكتشاف أوروبا لا يتطلب دائمًا ميزانية كبيرة، بل يعتمد على اختيار المكان والتوقيت المناسبين للاستمتاع بتجربة غنية واقتصادية.

 
 


gnews

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