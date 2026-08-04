أماكن أوروبية ساحرة بميزانية محدودة - صور

الوكيل الإخباري- يعتقد كثيرون أن السفر إلى أوروبا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لكن القارة تضم وجهات جميلة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة بتكاليف مناسبة، بعيدًا عن المدن السياحية المزدحمة.

اضافة اعلان



وتتصدر رومانيا قائمة الوجهات الاقتصادية لعام 2026، إذ توفر العاصمة بوخارست معالم سياحية وتجارب متنوعة بمتوسط إنفاق يومي يتراوح بين 45 و100 دولار.

كما يعد ساحل البحر الأسود في كونستانتسا وإيفوري خيارًا مناسبًا لعطلات الشاطئ بأسعار أقل.



وتجذب منطقة ترانسلفانيا عشاق الطبيعة والتاريخ بقلاعها ومدنها القديمة، مع توفر خيارات إقامة اقتصادية.

كما تقدم مدينة فيلاخ النمساوية تجربة هادئة وسط الطبيعة بأسعار أقل من الوجهات النمساوية الشهيرة.