أماكن أوروبية ساحرة بميزانية محدودة - صور

وتتصدر رومانيا قائمة الوجهات الاقتصادية لعام 2026، إذ توفر العاصمة بوخارست معالم سياحية وتجارب متنوعة بمتوسط إنفاق يومي يتراوح بين 45 و100 دولار.
وتجذب منطقة ترانسلفانيا عشاق الطبيعة والتاريخ بقلاعها ومدنها القديمة، مع توفر خيارات إقامة اقتصادية.
وتثبت هذه الوجهات أن اكتشاف أوروبا لا يتطلب دائمًا ميزانية كبيرة، بل يعتمد على اختيار المكان والتوقيت المناسبين للاستمتاع بتجربة غنية واقتصادية.
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