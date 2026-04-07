أماكن خفية في مطبخك تنساها عند التنظيف

الوكيل الإخباري- مع بداية فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، يتجه كثيرون إلى التنظيف الموسمي للمنازل، لكن خبراء يؤكدون أن الاكتفاء بتنظيف الأسطح الظاهرة لا يكفي، خصوصاً في المطبخ حيث تختبئ الأوساخ في أماكن غير متوقعة.





ويحذر خبير المطابخ دانيال بيدل من أن تجاهل هذه الزوايا قد يؤدي إلى تراكم الدهون والبكتيريا، وظهور روائح غير مرغوبة، إضافة إلى جذب الحشرات مع ارتفاع الحرارة.



أماكن لا يجب إهمالها في التنظيف:



أسطح الخزائن العلوية:

غالباً ما تُهمل لأنها خارج مستوى النظر، لكنها تتراكم عليها الدهون المتطايرة من الطهي ممزوجة بالغبار، ما يكوّن طبقة لزجة صعبة الإزالة مع الوقت.

مقابض الخزائن:

من أكثر الأماكن استخداماً ولمساً يومياً، وقد تكون مليئة بالجراثيم رغم نظافة المطبخ الظاهرية.

داخل الخزائن والأدراج:

الفتات وبقايا الطعام تتجمع في الزوايا، ما قد يؤثر على نظافة المواد الغذائية المخزنة.

شفاط المطبخ (الفلتر):

تراكم الدهون داخله يقلل كفاءته ويسبب روائح مزعجة حتى مع تنظيف باقي المطبخ.

خلف الأجهزة وتحتها:

مثل الثلاجة والفرن، حيث تتجمع الأوساخ دون ملاحظة، وقد تؤثر على أداء الأجهزة.

أختام (حواف) الثلاجة:

هذه الأجزاء المطاطية قد تحتفظ بالأوساخ والرطوبة، ما يؤثر على النظافة وكفاءة التبريد.



النظافة الحقيقية أعمق مما نراه



يشدد الخبراء على أن النظافة لا تتعلق فقط بالمظهر، بل تشمل التفاصيل الخفية التي تتراكم مع الوقت. لذلك، فإن اعتماد تنظيف شامل—even بشكل تدريجي—يساعد في تحسين بيئة المطبخ ويمنح شعوراً حقيقياً بالنظافة والراحة.





