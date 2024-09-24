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أمريكا.. إدانة سوري قتل 10 في متجر بقالة

السوري المدان
السوري المدان
الثلاثاء، 24-09-2024 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   رفضت هيئة محلفين في ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الإثنين، دفعًا بحجة الجنون، ودانت رجلاً تم تشخيصه باضطراب عقلي حاد يسمى "الفصام".

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ارتكب الرجل جريمة قتل من الدرجة الأولى، إذ أطلق النار بشكل عشوائي عام 2021 في متجر بقالة في مدينة بولدر، مما أودى بحياة 10 أشخاص بينهم شرطي.


وكان أحمد العليوي العيسى (25 عامًا) قد دفع ببراءته بعلة إصابته باضطراب عقلي، لكن هيئة المحلفين بمحكمة بولدر الجزئية قررت أن الرجل المولود في سوريا مذنب، وأدانته بعشر تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وعشرات التهم بالشروع في القتل وارتكاب جرائم باستخدام السلاح.


السجن مدى الحياة
في ولاية كولورادو، يعاقب من يدان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بالسجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه. لم يكن هناك أي خلاف على أن العيسى هو من نفذ عملية إطلاق النار، وركزت القضية على حالته العقلية وقت إطلاق النار.


وبموجب قانون ولاية كولورادو، يجب إثبات أن الشخص غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ لقبول حجة الجنون. وقالت السلطات إن العيسى كان مسلحًا بمسدس اشتراه بشكل قانوني عندما دخل متجر بقالة في 22 مارس (آذار) 2021، مطلقًا النار على اثنين في موقف السيارات قبل أن يدخل المتجر ويقتل ثمانية آخرين، منهم شرطي استجاب لبلاغ إطلاق النار.


وُلد العيسى في سوريا، وهاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً صغيرًا واستقرت في إحدى ضواحي مدينة دنفر. وشهد عاملون في مجال الصحة النفسية تعاملوا معه منذ إلقاء القبض عليه بأنه لم يذكر أبداً أي دافع واضح لارتكابه هذه المذبحة.

 

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