أمريكا.. إصابة 46 موظفاً بتسمم جرّاء تناول النودلز

الوكيل الإخباري- أصيب العشرات من الموظفين بشركة لبيع الأسماك بتسمم غذائي شديد في ولاية ماريلاند الأمريكية، بعد نحو ثلاث ساعات من تناولهم أطباق نودلز خلال فترة استراحتهم من العمل.

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وأظهرت لقطات نشرها موقع "مترو" أشخاصًا خارج مصنع لتوزيع المأكولات البحرية في بلدة جيسوب، حيث كانوا مستلقين على العشب أو جالسين على المقاعد، وهم يتلوون من الألم بعد تناولهم طبق النودلز.



ويعتقد أن الموظفين، البالغ عددهم 46 شخصًا، أصيبوا جميعًا بالعدوى بعد تناول نفس الطعام، وعلى الفور نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة.



الشركة تتبرأ من الحادثة

ذكرت شركة "نافكو" لتجارة الأسماك أن العمال أصيبوا بالمرض في موقف السيارات، حيث كانوا يقضون وقت الاستراحة. وأكدت أن هذه الأطباق لم يتم إنتاجها داخل المنشأة.



وقال المتحدث باسم الشركة: "تحافظ نافكو على أعلى معايير سلامة الأغذية وتخضع بانتظام لعمليات تفتيش صارمة من قبل السلطات الصحية".



وأظهرت الفحوصات أنهم كانوا يعانون من "المكورات العنقودية الذهبية"، وهو نوع من التسمم الغذائي الناجم عن السموم الموجودة في البكتيريا.