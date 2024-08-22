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أمريكا .. اعتقال رجل رفض النزول من الطائرة بعد نزيف "زراعة الشعر"

الخطوط الجوية الأميركية
الخطوط الجوية الأميركية
الخميس، 22-08-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   ألقت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، القبض على رجل ينزف بعد عملية زراعة شعر، وذلك عندما رفض النزول من الطائرة.

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ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد تم إنزال يوجينيو إرنستو هيرنانديز غارنييه وزوجته من الطائرة في مطار ميامي.


وأثارت حالة غارنييه قلق الموظفين من احتمال تلوث سوائل الجسم، لكن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً قال إنه لم يكن لديه أي ضمادات جديدة لتنظيف الجرح.


ورفض هو وزوجته المغادرة، مع تقرير اعتقال يفيد بأن المرأة، يوسليديس بلانكا لويولا، أخبرت الطاقم أنه "إذا لم يتمكنوا من الطيران، فلن يتمكن أي شخص آخر أيضاً".


وقد تم استدعاء الشرطة على متن الطائرة، وحذرت الزوجين من أنه سيتم القبض عليهما.


بدأت المرأة في بث الحادث مباشرة على منصة "تيك توك"، وتم تقييدهما في النهاية وإنزالهما من رحلة الخطوط الجوية الأميركية إلى لاس فيغاس.


ويواجه الزوجان اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.


وتقوم عملية زراعة الشعر الشائعة على أخذ بصيلات من مؤخرة فروة الرأس وإعادة إدخالها واحدة تلو الأخرى على خط الشعر بعد عمل ثقوب صغيرة باستخدام مشرط أو إبرة.

 

سكاي نيوز عربية

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