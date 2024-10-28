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أمريكا.. افتتاح أول متحف لـ"المشاوي" في العالم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   ينتظر محبو المأكولات المشوية افتتاح أول متحف في العالم بمدينة كانساس الأمريكية العام المقبل، للتعريف بهذا النوع من الطعام وثقافة الشواء، وكيفية المقارنة بين المطاعم التي تقدم الأطعمة المشوية وتقييمها.

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ونقلت شبكة "CNN" عن مؤسس المتحف، جوناثان بيندر، قوله: "مع النكهات الرائعة والشخصيات الرائعة، سيكون لديك رأي حول الشواء، فبمجرد أن تذهب إلى مطعمين للشواء، ستكون مستعدًا بالتأكيد لمناقشة أيهما أفضل".


سيكون المكان أول متحف للشواء في العالم، ولا شك أن موقعه بولاية ميسوري سيُشعل المنافسة الإقليمية في مجال الشواء، إذ يرى البعض أن مثل هذه المؤسسة المخصصة للحوم المطبوخة أكثر ملاءمة لولاية تكساس أو كارولينا أو ممفيس في ولاية تينيسي.

 


عروض

ستتناول العروض التفاعلية لمتحف الشواء المناطق والأساليب المختلفة للشواء بين الولايات، بعدما تقدم للزوار معلومات حول عناصره: اللحوم، والتوابل، والخشب، والنار، والدخان، والصلصة. وسيضم متجر الهدايا الصلصات والتوابل وغيرها من العناصر المستخدمة في الشواء.


ومن المقرر افتتاح المتحف في ربيع عام 2025، وسيشغل مساحة 1.287 متراً مربعاً بمركز تسوق "Crown Center" في مدينة كانساس. وعمل بيندر، مؤسس المتحف، كاتبًا غطى موضوع الشواء لأكثر من 15 عامًا، وعمل أيضًا كحكم في سلسلة كانساس سيتي الملكية الأمريكية العالمية للشواء، وأنتج الفيلم الوثائقي "أسطورة محترقة" حول أطراف اللحم المحروقة التي تميز كانساس سيتي. يُعد أليكس بوب، الشيف ومالك متجر جزارة الحيوانات بالكامل "Local Pig"، شريكًا في المتحف.


وقال بيندر إن الشواء يتعلق بـ"المشاركة والتجمع". وأوضح: "يُعد الجزارون وخبراء الشواء من أفضل رواة القصص الذين قابلتهم. الشواء ليس مجرد طعام.. إنه ثقافة"، ولدى بيندر المزيد من الاقتراحات لمن يحبون تناول اللحوم.


كانساس.. مدينة الشواء

وأكد بيندر: "الشواء يعد جزءًا من الثقافة الأمريكية لقرون، فهو يجمع الناس معًا لتناول الوجبات، ويعمل كوسيلة للاحتفال باللحظات الكبيرة للمجتمع". وتُعد مدينة كانساس سيتي موطناً لأكثر من 100 مطعم شواء والعديد من المسابقات، ضمن بطولة العالم للشواء، التي تبدأ في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

 


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gnews

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