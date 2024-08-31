أمريكا تحظر على من دون الـ 30 عاماً شراء السجائر

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ، إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يحتاجون إلى تقديم بطاقة هوية لشراء منتجات التبغ، بعد أن كان الحد الأدنى المسموح به للشراء 27 عامًا.

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وأضافت أنه يتعين على بائعي التبغ التحقق من أعمار المشترين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

كما يحظر بيع هذه المنتجات عبر آلات البيع الذاتي في الأماكن التي يُسمح بدخول الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رفعت في عام 2019 الحد الأدنى لسن شراء منتجات التبغ من 18 إلى 21 عامًا.