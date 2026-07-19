أمريكا.. تعويض بـ18 مليون دولار لطفل أصيب بإعاقة أثناء الولادة

الوكيل الإخباري- منحت هيئة محلفين في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية أمًا وابنها تعويضًا بقيمة 18.2 مليون دولار بعد إدانة طبيبة بالإهمال خلال الولادة، ما تسبب بإصابة دائمة في أعصاب ذراع الطفل اليسرى.

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ورفعت العائلة دعوى ضد مستشفى WakeMed في مدينة رالي، مؤكدة أن خطأ طبيًا وقع أثناء ولادة الطفل عام 2019 أدى إلى إصابته بحالة شلل إرب التي تحد من حركة الذراع.