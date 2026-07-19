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أمريكا.. تعويض بـ18 مليون دولار لطفل أصيب بإعاقة أثناء الولادة

ثق
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   منحت هيئة محلفين في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية أمًا وابنها تعويضًا بقيمة 18.2 مليون دولار بعد إدانة طبيبة بالإهمال خلال الولادة، ما تسبب بإصابة دائمة في أعصاب ذراع الطفل اليسرى.

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ورفعت العائلة دعوى ضد مستشفى WakeMed في مدينة رالي، مؤكدة أن خطأ طبيًا وقع أثناء ولادة الطفل عام 2019 أدى إلى إصابته بحالة شلل إرب التي تحد من حركة الذراع.


وقد يُخفض مبلغ التعويض لاحقًا وفق قوانين الولاية، بينما أكد المستشفى أن المسؤولية ثبتت بحق طبيبة واحدة فقط من بين الطاقم المذكور في القضية.

 
 


gnews

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