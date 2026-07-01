أمريكا.. ثروة إيلون ماسك تقفز بأكثر من 60 مليار دولار في جلسة واحدة

10:04 ص

الوكيل الإخباري- استعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لقب "تريليونير" بعد تراجع مؤقت عن هذا المستوى، مدفوعًا بصعود قوي في أسهم شركتي تسلا وسبيس إكس. اضافة اعلان





وارتفعت ثروته بأكثر من 60 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، مع صعود سهم "تسلا" بأكثر من 8% و"سبيس إكس" بنحو 7.6%، لتتجاوز ثروته مجددًا حاجز التريليون دولار وفق مؤشري "بلومبرغ" و"فوربس".



وكان ماسك قد فقد هذا المستوى الأسبوع الماضي نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا، قبل أن يعود إليه مجددًا، رغم بقائه دون ذروة ثروته المسجلة سابقًا عند نحو 1.45 تريليون دولار.









