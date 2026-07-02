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أمريكا.. ثنائي يتسلق "إمباير ستيت" وعرض زواج - فيديو

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عرض الزواج
 
الخميس، 02-07-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة نيويورك واقعة لافتة بعدما تسلق شخصان ملثمان، من دون حبال، قمة مبنى "إمباير ستيت" بارتفاع نحو 443 متراً، حيث رفعا لافتة تدعو إلى السلام، قبل أن يتحول المشهد إلى عرض زواج فوق ناطحة السحاب.

وأثناء نزولهما، جثا الرجل على ركبته وقدم خاتم الزواج لشريكته، التي وافقت وسط حضور مروحيات شرطة نيويورك وعدسات وسائل الإعلام.

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 وشهد الحادث استنفاراً أمنياً، إذ أُخليت منصة المراقبة من الزوار، قبل أن تتمكن شرطة نيويورك من إلقاء القبض على الثنائي وفتح تحقيق لمعرفة كيفية وصولهما إلى قمة المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

 

 
 


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