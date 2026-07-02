أمريكا.. ثنائي يتسلق "إمباير ستيت" وعرض زواج - فيديو

وأثناء نزولهما، جثا الرجل على ركبته وقدم خاتم الزواج لشريكته، التي وافقت وسط حضور مروحيات شرطة نيويورك وعدسات وسائل الإعلام.
The pair were earlier seen climbing the spire and holding a banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." pic.twitter.com/rkGbsRvnMr
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