أمريكا.. ثنائي يتسلق "إمباير ستيت" وعرض زواج - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة نيويورك واقعة لافتة بعدما تسلق شخصان ملثمان، من دون حبال، قمة مبنى "إمباير ستيت" بارتفاع نحو 443 متراً، حيث رفعا لافتة تدعو إلى السلام، قبل أن يتحول المشهد إلى عرض زواج فوق ناطحة السحاب.



وأثناء نزولهما، جثا الرجل على ركبته وقدم خاتم الزواج لشريكته، التي وافقت وسط حضور مروحيات شرطة نيويورك وعدسات وسائل الإعلام.

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وشهد الحادث استنفاراً أمنياً، إذ أُخليت منصة المراقبة من الزوار، قبل أن تتمكن شرطة نيويورك من إلقاء القبض على الثنائي وفتح تحقيق لمعرفة كيفية وصولهما إلى قمة المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة.





The pair were earlier seen climbing the spire and holding a banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." BREAKING: Man appears to propose to woman at the top of the Empire State Building.The pair were earlier seen climbing the spire and holding a banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." pic.twitter.com/rkGbsRvnMr July 1, 2026