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أمريكا.. ثور بيسون يهاجم سائحاً مسناً ويقذفه في الهواء - فيديو

شثي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   أُصيب سائح يبلغ من العمر 65 عاماً بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من ثور بيسون ضخم داخل منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة.

ووقع الحادث في مخيم بريدج باي، حيث اقترب الرجل برفقة حفيده من الحيوان، قبل أن يهاجمه الثور ويقذفه في الهواء بقرونه، في واقعة وثقها أحد الزوار.

وتدخلت فرق الإسعاف ونقلت المصاب إلى المستشفى، فيما حذّرت إدارة المنتزهات الوطنية الزوار من الاقتراب من الحيوانات البرية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مسافات آمنة، خصوصاً من ثيران البيسون المعروفة بقوتها وسرعتها.

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