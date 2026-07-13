أمريكا.. ثور بيسون يهاجم سائحاً مسناً ويقذفه في الهواء - فيديو

ووقع الحادث في مخيم بريدج باي، حيث اقترب الرجل برفقة حفيده من الحيوان، قبل أن يهاجمه الثور ويقذفه في الهواء بقرونه، في واقعة وثقها أحد الزوار.
وتدخلت فرق الإسعاف ونقلت المصاب إلى المستشفى، فيما حذّرت إدارة المنتزهات الوطنية الزوار من الاقتراب من الحيوانات البرية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مسافات آمنة، خصوصاً من ثيران البيسون المعروفة بقوتها وسرعتها.
-
أخبار متعلقة
-
طاجيكستان.. طوفان طيني يمحو قرية ويخلف دماراً واسعاً - فيديو
-
السجن 27 عاماً لرجل قتل زوجته وقطّع جثتها في فرنسا
-
تركيا.. عالم زلازل يحذر سكان إسطنبول بعد الهزات الأخيرة
-
ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات
-
سوريا.. حادث مأساوي في نهر الفرات يودي بحياة طفلين - فيديو
-
بريطانيا.. رجل في الـ91 عامًا يقفز بالمظلة ويثبت أن العمر مجرد رقم
-
مصر.. خلاف عائلي ينتهي بمأساة بعد إشعال النار في الأسرة
-
دبي.. وفاة بلوغر عالمية بعد سقوطها من الطابق الـ27