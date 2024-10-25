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أمريكا.. جرذ يحوّل رحلة جوية إلى كابوس

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 06:04 م

الوكيل الإخباري-   عاش ركاب طائرة تابعة لخطوط جوية أمريكية لحظات من الرعب، بسبب جرذ ضخم كان يتجوّل داخل الألواح الزجاجية للإنارة الخاصة بالطائرة.

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وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، فوجئ ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الداخلية "سبيريت إيرلاينز"، المتجهة من دالاس إلى لوس أنجلوس، نهاية الأسبوع الماضي، بجرذ يحاول الفرار بعدما علق داخل أحد الألواح الزجاجية لإنارة الطائرة.


ظهر في مقطع فيديو، نشرته شبكة "دالاس تكساس تي في" عبر حسابها على إنستغرام، القدمين الأماميتين الكبيرتين لأحد القوارض من خلال الألواح الزجاجية الموجودة في سقف الطائرة.


وأثار الفيديو السخرية بين العديد من المعلقين، حيث اعتبروا أن الجرذ حجز مقعدًا على "درجة رجال الأعمال"، ويرغب في السفر حول العالم، كما في الأفلام الكرتونية.


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