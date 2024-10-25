أمريكا.. جرذ يحوّل رحلة جوية إلى كابوس

وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، فوجئ ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الداخلية "سبيريت إيرلاينز"، المتجهة من دالاس إلى لوس أنجلوس، نهاية الأسبوع الماضي، بجرذ يحاول الفرار بعدما علق داخل أحد الألواح الزجاجية لإنارة الطائرة.
ظهر في مقطع فيديو، نشرته شبكة "دالاس تكساس تي في" عبر حسابها على إنستغرام، القدمين الأماميتين الكبيرتين لأحد القوارض من خلال الألواح الزجاجية الموجودة في سقف الطائرة.
وأثار الفيديو السخرية بين العديد من المعلقين، حيث اعتبروا أن الجرذ حجز مقعدًا على "درجة رجال الأعمال"، ويرغب في السفر حول العالم، كما في الأفلام الكرتونية.
-
أخبار متعلقة
-
أخطاء شائعة في تربية المواليد الجدد.. تجنبوها
-
متى يبدأ شهر رمضان 2025؟
-
فيديو: تفاصيل مرعبة عاشتها بريطانية أثناء مطاردتها من سائق تطبيقات
-
هل تواجهين مشكلة في إذابة اللحوم والدواجن المجمدة؟ إليكِ الطرق المثلى
-
سر عبارة "دق على الخشب".. هل فعلا تحمينا من الحسد؟
-
"السياح يصرخون من الألم"... مدن أوروبية لا يمكنك المشي فيها
-
إذا اشتممت هذه الرائحة في المنزل.. احترس هناك ثعبان!
-
الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر