أمريكا: خلاف على خبز همبرغر ينتهي بجريمة قتل

وبحسب الشرطة الأمريكية، فرّ الجاني جيروم ويليس (33 عامًا) من الموقع، قبل أن تعثر عليه الشرطة الأمريكية لاحقًا، حيث أطلق النار على كلب بوليسي وهدد عناصر الشرطة، ما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله.
-
أخبار متعلقة
-
مأساة تهز تركيا.. كارثتان تضربان أسرة في دقائق
-
أول فندق في العالم يعمل دون موظفين بشريين
-
كيف تغيّر موقع المرأة في العالم العربي؟
-
كندا: امرأة تنجو من هجوم دب في مشهد صادم - فيديو
-
خلال موجات الحر لماذا قد يتحول الماء البارد إلى خطر خفي؟
-
مصر.. صدمة في أول أيام الامتحانات وفاة طالبة داخل قاعة الإمتحان
-
العراق.. قتل شقيقه وحاول خداع الشرطة لكن خطأً واحدًا فضحه
-
سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما