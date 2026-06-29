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أمريكا: خلاف على خبز همبرغر ينتهي بجريمة قتل

ثبص
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   قُتلت مديرة متجر "Dollar General" في ولاية جورجيا الأميركية أليكسيس هيل (44 عامًا)، بعد أن أطلق عليها زبون النار خلال خلاف على شراء خبز بقيمة 1.58 دولار في مدينة كولومبوس.

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وبحسب الشرطة الأمريكية، فرّ الجاني جيروم ويليس (33 عامًا) من الموقع، قبل أن تعثر عليه الشرطة الأمريكية لاحقًا، حيث أطلق النار على كلب بوليسي وهدد عناصر الشرطة، ما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله.

 

ولا توجد علاقة سابقة بينه وبين الضحية، والتحقيقات ما تزال مستمرة.

 
 


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