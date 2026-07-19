أمريكا.. رجال إطفاء ينقذون حمامة بقناع أكسجين بعد حريق سيارة - فيديو

وذكرت إدارة إطفاء أوكلاند الأمريكية أن طاقم الإطفاء عثر على الحمامة وهي تترنح قرب موقع الحريق، فقدموا لها الأكسجين باستخدام قناع صغير، لتستعيد نشاطها بعد دقائق وتطير بعيدًا.
وحظي مقطع عملية الإنقاذ بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالتصرف الإنساني لرجال الإطفاء وتعاملهم مع إنقاذ الكائنات الحية.
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