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أمريكا.. سرّ منقرض يتحول إلى حقيبة فاخرة - صور

سفاغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 03:36 م

الوكيل الإخباري-   ابتكر علماء ومصممون حقيبة يد مصنوعة من مادة تعتمد على كولاجين مستخرج من حفريات ديناصور التيرانوصور ريكس (T-Rex) في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إبراز إمكانات الجلد المُنتج مخبريًا.

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وستُعرض الحقيبة في متحف بأمستردام حتى 11 مايو قبل بيعها في مزاد يتجاوز سعره نصف مليون دولار.


ورغم وصفها بـ“جلد T-Rex”، يشكك علماء في إمكانية استخدام كولاجين الديناصورات لصناعة جلد حقيقي، مؤكدين أن الآثار المتبقية لا تكفي لإعادة إنتاج خصائص الجلد الحيواني.

 

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