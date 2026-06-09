أمريكا.. سرّ منقرض يتحول إلى حقيبة فاخرة - صور

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء ومصممون حقيبة يد مصنوعة من مادة تعتمد على كولاجين مستخرج من حفريات ديناصور التيرانوصور ريكس (T-Rex) في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إبراز إمكانات الجلد المُنتج مخبريًا.

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وستُعرض الحقيبة في متحف بأمستردام حتى 11 مايو قبل بيعها في مزاد يتجاوز سعره نصف مليون دولار.



ورغم وصفها بـ“جلد T-Rex”، يشكك علماء في إمكانية استخدام كولاجين الديناصورات لصناعة جلد حقيقي، مؤكدين أن الآثار المتبقية لا تكفي لإعادة إنتاج خصائص الجلد الحيواني.



