أمريكا.. سرّ منقرض يتحول إلى حقيبة فاخرة - صور

ورغم وصفها بـ“جلد T-Rex”، يشكك علماء في إمكانية استخدام كولاجين الديناصورات لصناعة جلد حقيقي، مؤكدين أن الآثار المتبقية لا تكفي لإعادة إنتاج خصائص الجلد الحيواني.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور
-
هروب من الشرطة يتحول إلى فريسة تمساح بأمريكا
-
شاهد: زلزال مدمر يهز الفلبين
-
رصد قرش أبيض لأول مرة في البحر المتوسط
-
كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص يُسرق ويُباع مقابل 26 دولارا فقط في الصين
-
احتيال عاطفي ينتهي بحكم قضائي في أمريكا
-
إعادة التدوير تُعلّم الأطفال الإبداع - صور
-
جين بشري يغيّر أصوات الفئران - صور