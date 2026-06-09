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أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور

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جلسة التصوير
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-   تحولت جلسة تصوير لعروسين في حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا إلى لحظة غير متوقعة، بعدما ظهر دب أسود فجأة خلفهما أثناء التقاط صور زفافهما.

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وبحسب مجلة People، كان ستيفن جوزف وزوجته كيلي جوزف يوثقان زواجهما بجلسة تصوير في الطبيعة، عندما فوجئا بظهور الدب قرب المسار الذي كانا يسلكانه مع المصورة.


وأوضحت العروس أن الدب كان هادئًا ولم يشكل تهديدًا مباشرًا، ما سمح باستمرار جلسة التصوير مع الحفاظ على مسافة آمنة، قبل أن يغادر بعد عدة دقائق.


ووصفت المصورة اللحظة بأنها نادرة واستثنائية، حيث التُقطت صور للعروسين مع الدب في الخلفية، لتصبح من أبرز ذكريات يوم زفافهما.

 


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