أمريكا… طفل يُعثر عليه حيًا داخل مشرحة بعد إعلان وفاته

وبحسب صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، نُقل الطفل فينسنت لورينزو فيورديلينو إلى مركز ميرسي غيلبرت الطبي في فبراير الماضي بعد العثور عليه فاقدًا للوعي في مسبح أحد الأقارب، حيث أعلن الطبيب وفاته رسميًا.
لكن المفاجأة وقعت أثناء نقل الجثمان إلى المشرحة، إذ اكتشف العاملون أن الطفل لا يزال على قيد الحياة ويتنفس، فتم نقله فورًا إلى مستشفى فينيكس للأطفال لتلقي العلاج المكثف.
ووصفَت إدارة المستشفى الحادثة بأنها مأساوية، فيما فُتح تحقيق موسع من مكتب مدعي عام مقاطعة ماريكوبا، مع توصية بتوجيه تهم تتعلق بتعريض طفل للخطر بحق والديه، ومراجعة إجراءات الرعاية الطبية لمنع تكرار الحادثة.
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