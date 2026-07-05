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أمريكا.. عشاء في الهواء أثناء السقوط الحر من 13 ألف قدم

ءبس
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   قدمت مجموعة Nitro Circus العالمية عرضًا استثنائيًا في عالم الرياضات الخطرة بعنوان "عشاء لستة"، حيث نفذ ستة رياضيين تجربة غير مسبوقة تناولوا خلالها وجبة عشاء كاملة أثناء القفز بالمظلات والسقوط الحر من ارتفاع 13 ألف قدم.

وجلس الرياضيون حول مائدة مجهزة بالكامل قبل أن تُسقط من طائرة فوق ولاية أريزونا الأمريكية، واستمروا في تناول الطعام خلال السقوط الحر لمدة تقارب 40 ثانية، قبل فتح المظلات في توقيت دقيق.

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وشارك في العرض فريق أريزونا أرسنال بقيادة ستيف كيرتس وزوجته سارة كيرتس، وهما من أبرز محترفي القفز بالمظلات عالميًا.

ويعد العرض جزءًا من توجه Nitro Circus 2.0 نحو تقديم تجارب مبتكرة وغير مسبوقة في الرياضات الخطرة، تمهيدًا لجولتها الصيفية في الولايات المتحدة وكندا.

 

 

 

 
 


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