أمريكا.. عشاء في الهواء أثناء السقوط الحر من 13 ألف قدم

وجلس الرياضيون حول مائدة مجهزة بالكامل قبل أن تُسقط من طائرة فوق ولاية أريزونا الأمريكية، واستمروا في تناول الطعام خلال السقوط الحر لمدة تقارب 40 ثانية، قبل فتح المظلات في توقيت دقيق.
وشارك في العرض فريق أريزونا أرسنال بقيادة ستيف كيرتس وزوجته سارة كيرتس، وهما من أبرز محترفي القفز بالمظلات عالميًا.
ويعد العرض جزءًا من توجه Nitro Circus 2.0 نحو تقديم تجارب مبتكرة وغير مسبوقة في الرياضات الخطرة، تمهيدًا لجولتها الصيفية في الولايات المتحدة وكندا.
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