أمريكا .. مرآب سيارات ذاتية القيادة يسبب إزعاجاً للسكان

وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي بعضها. ونوهت بأنها أجرت تحديثات على البرنامج الذي يسبب المشكلة.
البيان
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