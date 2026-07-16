أمريكا.. مراسلة تواصل البث رغم زحف صرصور على جسدها - فيديو

الوكيل الإخباري- حافظت مراسلة قناة KTLA الأمريكية راشيل مينيتوف على هدوئها خلال بث مباشر، رغم اقتحام صرصور للتقرير وزحفه على جسدها أثناء تغطيتها موجة الحر التي ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا.



وظهر الصرصور فجأة وهو يصعد على قميص المراسلة ثم وصل إلى رقبتها وصدرها، قبل أن ينتقل إلى الميكروفون ويغادر، بينما واصلت مينيتوف تقديم التقرير دون توقف.



ونشرت القناة المقطع عبر منصة "إكس"، مشيدةً بهدوء مراسلتها واحترافيتها، فيما حظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت مينيتوف أنها كانت تدرك وجود الصرصور أثناء البث، لكنها قررت تجاهله حتى تنهي التقرير، ثم تعاملت مع الموقف بعد انتهاء التغطية.

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