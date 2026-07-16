أمريكا.. مراسلة تواصل البث رغم زحف صرصور على جسدها - فيديو

وظهر الصرصور فجأة وهو يصعد على قميص المراسلة ثم وصل إلى رقبتها وصدرها، قبل أن ينتقل إلى الميكروفون ويغادر، بينما واصلت مينيتوف تقديم التقرير دون توقف.
ونشرت القناة المقطع عبر منصة "إكس"، مشيدةً بهدوء مراسلتها واحترافيتها، فيما حظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مينيتوف أنها كانت تدرك وجود الصرصور أثناء البث، لكنها قررت تجاهله حتى تنهي التقرير، ثم تعاملت مع الموقف بعد انتهاء التغطية.
An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9
-
أخبار متعلقة
-
روسيا.. زفاف غير مألوف يجمع سجينًا مؤبدًا بعروس شابة
-
الزبادي على النوافذ.. تجربة غريبة لتقليل حرارة المنازل
-
مباراة شعبية في السودان تشعل التواصل بسبب حكم استخدم "الكرباج"
-
مصر.. مصرع شقيقين غرقًا إثر سقوط مركبة في ترعة بالبحيرة
-
إيطاليا.. زعيم عصابة يدير شبكة إجرامية من داخل السجن عبر "واتساب"
-
مصر .. فتوى رسمية تحسم الجدل بشأن مشاركة الإنترنت مع الجيران
-
ألمانيا.. تفتح تحقيقًا بعد اختفاء 20 طنًا من الجبن
-
وفاة "المرأة الحمراء" أشهر شخصية شعبية في تركيا