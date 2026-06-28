أمريكا.. مواجهة الموت لإنقاذ حياة طفلتين

وبحسب السلطات الأمريكية ، اقتحم الرجل المنزل بعد كسر بابين وتمكن من إخراج الفتاتين رغم شدة النيران، فيما كان سبعة أشخاص داخل المنزل بينهم خمسة أطفال، حيث أُصيب بعضهم ونُقلوا للمستشفى، وتوفي طفل في موقع الحادث.
وأشادت إدارة الإطفاء بشجاعة الرجل، مؤكدة أنه خاطر بحياته وأنقذ فتاتين قبل وصول فرق الطوارئ، بينما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب الحريق.
-
أخبار متعلقة
-
حيل ذكية لتبريد المنزل خلال موجات الحر الشديدة - فيديو
-
اليمن.. توقيف أب وأم بعد وفاة طفلهما في ظروف غامضة
-
مصر .. الرمال تبتلع 5 أشخاص خلال رحلة تنقيب سرية عن الآثار
-
ترند "سكويشي" على السوشيال ميديا يشوّه وجوه أطفال - فيديو
-
أمريكا.. سمكة قرش تهاجم طفلًا في جزر البهاما
-
قضية قاصر ضد يوتيوب تنتهي بتسوية ودية
-
فرنسي أكل طائرة كاملة على مدى عامين.. وهذه قصته - فيديو
-
هوغربيتس حذّر من نشاط زلزالي قوي قبل كارثة فنزويلا