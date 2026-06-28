أمريكا.. مواجهة الموت لإنقاذ حياة طفلتين

الوكيل الإخباري- تحوّل رجل في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية إلى بطل بعد إنقاذه فتاتين من حريق مميت اندلع داخل منزل فجر 27 يونيو، قبل وصول فرق الإطفاء.



وبحسب السلطات الأمريكية ، اقتحم الرجل المنزل بعد كسر بابين وتمكن من إخراج الفتاتين رغم شدة النيران، فيما كان سبعة أشخاص داخل المنزل بينهم خمسة أطفال، حيث أُصيب بعضهم ونُقلوا للمستشفى، وتوفي طفل في موقع الحادث.



وأشادت إدارة الإطفاء بشجاعة الرجل، مؤكدة أنه خاطر بحياته وأنقذ فتاتين قبل وصول فرق الطوارئ، بينما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب الحريق.

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