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أمريكا.. ناطحة سحاب تهتز في مانهاتن وسط مخاوف من الانهيار - فيديو

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تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد منطقة مانهاتن في نيويورك حالة استنفار بعد تعرض ناطحة سحاب مكونة من 37 طابقًا، كانت مقرًا سابقًا لشركة "فايزر"، لأضرار إنشائية أدت إلى إخلائها بشكل احترازي.

وأفادت السلطات بأن المبنى، الذي يخضع لتحويله إلى شقق سكنية فاخرة، شهد انحناء عوارض داعمة وانهيارًا جزئيًا في بعض الطوابق، ما تسبب في إغلاق المنطقة وإخلاء 8 مبانٍ مجاورة.

وأكد مسؤولو المدينة أن المبنى لا يزال غير مستقر، بينما تراقب فرق متخصصة أي تحركات محتملة، مشيرين إلى أن سبب الأضرار ما زال قيد التحقيق. ولم تُسجل أي إصابات، فيما شاركت فرق الطوارئ في تأمين الموقع.

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