أمريكا.. ناطحة سحاب تهتز في مانهاتن وسط مخاوف من الانهيار - فيديو

وأفادت السلطات بأن المبنى، الذي يخضع لتحويله إلى شقق سكنية فاخرة، شهد انحناء عوارض داعمة وانهيارًا جزئيًا في بعض الطوابق، ما تسبب في إغلاق المنطقة وإخلاء 8 مبانٍ مجاورة.
وأكد مسؤولو المدينة أن المبنى لا يزال غير مستقر، بينما تراقب فرق متخصصة أي تحركات محتملة، مشيرين إلى أن سبب الأضرار ما زال قيد التحقيق. ولم تُسجل أي إصابات، فيما شاركت فرق الطوارئ في تأمين الموقع.
The building in question is the former Pfizer headquarters at 235 East 42nd Street in Midtown Manhattan — just one block from Grand Central Terminal.
It was designed by the well-known New York architecture… pic.twitter.com/FyFdydJB16
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