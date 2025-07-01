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أمريكا.. هليكوبتر تُسقِط آلاف الدولارات تنفيذا لوصية مواطن أمريكي - فيديو

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   في مشهد غير مألوف، فوجئ سكان شارع "جراتيوت أفينيو" في مدينة ديترويت الأميركية بسقوط آلاف الدولارات والزهور من طائرة هليكوبتر، تكريمًا لرجل يدعى ديريل توماس، وتنفيذًا لوصيته بعد وفاته.

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ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، بلغت قيمة الأموال المتساقطة نحو 5 آلاف دولار، حيث جاءت المبادرة من عائلته، وتحديدًا ابنه سموك ديريل، الذي قال إن والده كان أسطورة محلية ومعروفًا بكرمه وحبه لمساعدة الآخرين.


وأضاف: "قد لا يعرفه الجميع، لكنه كان أبًا رائعًا، وهذه كانت طريقته الأخيرة ليُظهر حبه للمجتمع".
الحدث رافقه احتفال شعبي كبير شاركت فيه أجيال متعددة من العائلة، لتكريم مسيرة ديريل توماس، الذي رحل في 15 يونيو، وكان شخصية بارزة في مجتمع الأميركيين من أصول إفريقية بمدينة ديترويت، التي تشتهر بصناعة السيارات.

 

 

اليوم السابع 

 
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