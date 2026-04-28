أمريكا: ولادة مفاجئة داخل طائرة قبل الهبوط بنصف ساعة

الوكيل الإخباري- شهدت رحلة جوية مفاجأة عندما وضعت امرأة حامل مولودتها قبل وصول الطائرة إلى وجهتها النهائية، وفق ما أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية.





وكانت الرحلة، التي تستغرق خمس ساعات، متجهة من مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، مساء الجمعة، إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، إذ كان من المقرر أن تصل قرابة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.



لكن الطفلة لم تستطع الانتظار كل هذا الوقت، بحسب شركة الطيران، وولدت قبل وصول الرحلة إلى وجهتها بنحو 30 دقيقة.



وقال ناطق باسم شركة "دلتا إيرلاينز"، في بيان: "نتقدم بخالص الشكر للطاقم والمتطوعين الطبيين على متن الطائرة الذين تدخلوا لتقديم الرعاية لإحدى المسافرات قبل الهبوط في بورتلاند".



وساعد ممرضان وطبيب، تصادف وجودهم بين ركاب الرحلة البالغ عددهم 153، في عملية الولادة، كما أسهم أفراد طاقم الطائرة الأربعة في تقديم المساعدة.



وأوضحت الشركة أن موظفيها "يخضعون لتدريب طبي شامل للتعامل مع مثل هذه الحالات".



وتواصل الطاقم مع مراقبة الحركة الجوية للهبوط، حيث كان بانتظارهم فريق طبي طارئ فور وصول الطائرة.





