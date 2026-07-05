أمريكا.. 66 شطيرة تمنح تشيستنات اللقب

08:53 ص

الوكيل الإخباري- احتفظ الأميركي جوي تشيستنات بلقب بطولة Nathan's Famous السنوية لأكل الهوت دوغ، بعدما التهم 66 شطيرة خلال المنافسة التي أُقيمت في كوني آيلاند بمدينة نيويورك. اضافة اعلان





وحقق تشيستنات لقبه الثامن عشر، لكنه سجل عددًا أقل من رقمه القياسي البالغ 76 شطيرة، مرجعًا ذلك إلى موجة الحر والرطوبة التي أثرت في المنافسة.



وجاء باتريك بيرتوليتي في المركز الثاني بعد تناوله 51 شطيرة.









