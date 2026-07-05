أمريكا.. 66 شطيرة تمنح تشيستنات اللقب

وحقق تشيستنات لقبه الثامن عشر، لكنه سجل عددًا أقل من رقمه القياسي البالغ 76 شطيرة، مرجعًا ذلك إلى موجة الحر والرطوبة التي أثرت في المنافسة.
وجاء باتريك بيرتوليتي في المركز الثاني بعد تناوله 51 شطيرة.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا.. عشاء في الهواء أثناء السقوط الحر من 13 ألف قدم
-
إندونيسيا.. واقعة سرقة تنتهي بمشهد ساخر يثير الجدل - فيديو
-
اليمن.. صواعق رعدية تودي بحياة 6 أشخاص
-
تركيا.. زوجان يتبنيان طفلًا معاقًا ويرعيانه 12 عامًا - فيديو
-
أهمية تحديث أهدافك مع تغيّر حياتك
-
الشرطة تطلق النار على رجل هدد عناصرها برذاذ فلفل في ألمانيا
-
روسيا.. دب صغير يقطع أكثر من 10 كم في خليج آمور هربا من حيوان مفترس
-
طرق بسيطة لتقليل حرارة المنزل دون مكيف