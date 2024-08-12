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أمريكي يسجل 15 رقماً قياسياً في يوم واحد

الأمريكي ديفيد راش
الأمريكي ديفيد راش




 

الإثنين، 12-08-2024 11:50 ص

الوكيل الإخباري-  رغم تسجيله أكثر من 150 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قرر الأمريكي ديفيد راش دخول تحدٍّ من نوع آخر يسجل من خلاله 15 رقماً قياسياً جديداً في يوم واحد.


وتواصل راش من ولاية أيداهو مع المقر الرئيسي للموسوعة في لندن، وحددوا له يوماً لخوض الاختبارات القياسية، وبالفعل حقق 15 رقماً قياسياً تحت إشراف المحكم الرسمي لـ «غينيس» ويل سيندن، حسب موقع «24». ويصف ديفيد نفسه بأنه «واحد من أكثر حاملي ألقاب غينيس للأرقام القياسية على هذا الكوكب» ويعرف أيضاً بلقب «رجل أيداهو».


ووفقاً لسيرته الذاتية، فقد كسر أكثر من 200 رقم قياسي منذ 2015 ويسعى لتحقيق المزيد.


البيان

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