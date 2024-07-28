أمريكي يعود إلى الحياة بعد 45 دقيقة من وفاته

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، بأن الأمريكي فنسنت تولمان توفي لمدة 45 دقيقة سريرياً، وبعد عودته إلى الحياة، تحدث عما رآه في العالم الآخر.



وأكد فنست تولمان أنه تم إنعاشه من قبل أحد الأطباء، بعد أن توفي رسمياً لمدة 45 دقيقة، وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة تامة.



وقد تحدث تولمان، الذي أُعلن عن وفاته بعد تناول جرعة زائدة من مكمل غذائي لبناء الجسم، لبرنامج "العودة إلى البيت" على "يوتيوب"، عن الحادثة التي تعرض لها، وعما رآه بعد وفاته، وقال فنست تولمان إنه شاهد المسعفين الذين قرروا أنه لا يمكن إنقاذه، ووضعوه في كيس أسود للجثث.



وأشار إلى أنه كان قادراً على إلقاء نظرة إلى العالم الآخر، بعد تعرضه لتجربة موت مؤلمة، وحادثة لا تصدق.



وادعى الرجل أن المسعفين حاولوا إنعاشه، ولم ينجحوا في ذلك، ثم وضعوه في كيس الجثث، وشرعوا في نقله إلى المستشفى.



وقال فنست تولمان إنه شاهد كل شيء، كما لو كان ذلك في فيلم سينمائي. كما أنه بدأ يرى كل ما فعله من الأشياء السيئة، حتى عندما كان طفلاً صغيراً.

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