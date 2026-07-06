أمريكي يفوز باليانصيب للمرة الثانية بعد 15 عاماً

09:55 ص

الوكيل الإخباري- في واقعة نادرة، فاز مواطن من منطقة شيكاغولاند بولاية إلينوي الأميركية بجائزة يانصيب بلغت 1.3 مليون دولار، وذلك بعد 15 عاماً من فوزه الأول بجائزة من اللعبة نفسها. اضافة اعلان





وتعود التفاصيل إلى توقف الفائز في محطة وقود بمدينة أوسويغو ، حيث اشترى تذكرة اختيار سريع من لعبة Lucky Day Lotto، ليفوز بالجائزة الكبرى بعد تطابق أرقامه الخمسة في السحب الذي أُجري في 11 حزيران.



وعبّر الفائز عن دهشته الشديدة، مؤكداً أنه سبق أن فاز قبل 15 عاماً بمبلغ 45 ألف دولار من اللعبة ذاتها، فيما قرر استثمار الجائزة الجديدة في شراء منزل وتأمين مستقبله.



وحصلت محطة الوقود التي باعت التذكرة على مكافأة قدرها 13 ألف دولار وفق نظام اليانصيب.





