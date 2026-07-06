أمريكي يفوز باليانصيب للمرة الثانية بعد 15 عاماً

وتعود التفاصيل إلى توقف الفائز في محطة وقود بمدينة أوسويغو ، حيث اشترى تذكرة اختيار سريع من لعبة Lucky Day Lotto، ليفوز بالجائزة الكبرى بعد تطابق أرقامه الخمسة في السحب الذي أُجري في 11 حزيران.
وعبّر الفائز عن دهشته الشديدة، مؤكداً أنه سبق أن فاز قبل 15 عاماً بمبلغ 45 ألف دولار من اللعبة ذاتها، فيما قرر استثمار الجائزة الجديدة في شراء منزل وتأمين مستقبله.
وحصلت محطة الوقود التي باعت التذكرة على مكافأة قدرها 13 ألف دولار وفق نظام اليانصيب.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. سيدة تبلغ 83 عامًا تنال درجة الدكتوراه - صور
-
أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة
-
فرنسا.. سرقة مجوهرات بـ4 ملايين يورو من متحف "لاليك"
-
مصر .. خلاف بين أطفال ينتهي بمأساة تهز إحدى قرى قنا
-
طريقة خاطئة لتناول الآيس كريم في الحر
-
خلل في الألعاب النارية يحوّل احتفالًا إلى رعب في أمريكا - فيديو
-
أمريكا.. عشاء في الهواء أثناء السقوط الحر من 13 ألف قدم
-
إندونيسيا.. واقعة سرقة تنتهي بمشهد ساخر يثير الجدل - فيديو