أمريكي يفوز بـ800 مليون دولار

الوكيل الإخباري- فاز رجل حامل تذكرة "ميغا ميليونز" بالجائزة الكبرى بقيمة 800 مليون دولار، يوم الثلاثاء، في البطاقة التي اشتراها من محطة وقود خارج هيوستن، كاسرًا بذلك سلسلة من أكثر من 20 سحبًا دون فائز بالجائزة الكبرى.

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وكانت الأرقام الفائزة هي 1 و2 و16 و24 و66 وكرة ميغا الذهبية 6، وفقًا لـ"نيويورك بوست".

ويمكن للفائز المحظوظ المطالبة بمبلغ 800 مليون دولار كمدفوعات سنوية أو اختيار الدفع النقدي لمرة واحدة بقيمة 404.2 مليون دولار.



ويمكن للفائزين بأكثر من مليون دولار في ولاية تكساس اختيار عدم الكشف عن هويتهم، وفقًا لقانون الولاية.



وتمكن أربعة لاعبين محظوظين آخرين - من نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وواشنطن - من مطابقة الكرات البيضاء الخمس للحصول على جائزة بقيمة مليون دولار.



ويأتي الفائز الأخير في المرة الثالثة التي يتم فيها الفوز بالجائزة الكبرى لـ"ميغا ميليونز" في عام 2024، بعد جائزة بقيمة 1.13 مليار دولار التي بيعت في 26 مارس (آذار) و552 مليون دولار في 4 يونيو (حزيران).



تم بيع أكبر جائزة كبرى لـ"ميغا ميليونز" على الإطلاق، بقيمة 1.62 مليار دولار، في سوبر ماركت Publix في Neptune Beach في فلوريدا في أغسطس (آب) 2023، وتمت المطالبة بالتذكرة التاريخية من قبل Saltines Holdings LLC من خلال المطالبة بالدفعة الإجمالية لمرة واحدة بقيمة 794,248,882.00 دولارًا.