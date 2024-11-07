أمر بالقبض على مروج فكرة: "سيارة لقتل الزوجات" في كردستان

وفي تفاصيل القضية، جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدعي أن سيارة نوع "بيك اب" بيعت 22 مرة.
والمفارقة بحسب صاحب المعرض تكمن في أن كل من اشترى هذه العجلة توفيت زوجته، موضحا أن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير.
وأشار إلى أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض.
وردا على ما صدر من صاحب المعرض، جرى تحريك دعوى لدى الإدعاء العام بطلب من المحافظ أوميد خوشناو ضد صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء.
هذا، وأصدر الإدعاء العام مذكرة قبض بحق صاحب المعرض مع احتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل.
روسيا اليوم
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