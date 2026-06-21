أميركا تسحب لعبة أطفال بسبب خطر قاتل

وبحسب مجلة “People”، يشمل السحب لعبة GOPO Toys pull string teething toys التي بيعت عبر منصة أمازون، بسبب عدم مطابقتها لمعايير السلامة، إذ إن خيوط السيليكون فيها أطول وأصغر من الحد المسموح، ما قد يؤدي إلى تعلقها في حلق الطفل وصعوبة التنفس.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت عدة بلاغات عن حالات اختناق وضيق تنفس مرتبطة باللعبة، ما دفع إلى سحب أكثر من 70 ألف وحدة بيعت بين عامي 2023 و2026.
ودعت المستهلكين إلى إبعاد المنتج فورًا عن الأطفال والتوقف عن استخدامه، والتواصل مع الشركة للحصول على استرداد كامل.
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