أميركية تربح 100 ألف دولار من أول بطاقة يانصيب تشتريها - صورة

وبحسب مجلة People، اشترت جيفريز بطاقة خدش أثناء تعبئة الوقود، لتكتشف لاحقاً أنها فازت بالجائزة الكبرى.
وتسلمت الفائزة جائزتها في 24 تموز، وحصلت على 72,018 دولاراً بعد اقتطاع الضرائب، مؤكدة أنها تنوي شراء سيارة بجزء من المبلغ، والاحتفاظ بالباقي لدعم دراستها.
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