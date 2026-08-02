أميركية تربح 100 ألف دولار من أول بطاقة يانصيب تشتريها - صورة

الوكيل الإخباري- تحولت زيارة عابرة إلى محطة وقود في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية إلى مفاجأة غير متوقعة، بعدما ربحت كاهلا جيفريز 100 ألف دولار من أول بطاقة يانصيب تشتريها في حياتها.

اضافة اعلان



وبحسب مجلة People، اشترت جيفريز بطاقة خدش أثناء تعبئة الوقود، لتكتشف لاحقاً أنها فازت بالجائزة الكبرى.

وقالت إنها لم تصدق النتيجة في البداية.



وتسلمت الفائزة جائزتها في 24 تموز، وحصلت على 72,018 دولاراً بعد اقتطاع الضرائب، مؤكدة أنها تنوي شراء سيارة بجزء من المبلغ، والاحتفاظ بالباقي لدعم دراستها.