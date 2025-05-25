أميركي يخسر 125 كلغ في عامين وينقذ حياته - صور

الوكيل الإخباري- في قصة ملهمة تفاعل معها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح رايان غريويل، من ولاية أوهايو الأميركية، في إنقاص وزنه بشكل مذهل، إذ تمكن خلال عامين فقط من فقدان نحو 125 كيلوغراماً (275 رطلاً)، متحدياً نمط حياته السابق والمخاطر الصحية التي كانت تهدد مستقبله.

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غريويل، البالغ من العمر 36 عاماً، قال إنه قرر في يناير 2023 إحداث تغيير جذري بعدما وصل وزنه إلى 220.8 كيلوغراماً (487 رطلاً)، مدفوعاً بالخوف من أن تقوده السمنة إلى حياة قصيرة.



وفي منشور له على منصة "Reddit"، أوضح أن دافعه الأساسي كان "إصلاح صحته قبل فوات الأوان"، مشيراً إلى أنه عانى لسنوات من نمط حياة غير صحي اعتمد على قلة الحركة وتناول الوجبات السريعة ثلاث مرات يومياً.



ومع بداية مشواره نحو التغيير، واجه غريويل صعوبات في المشي بسبب مشاكل في ركبتيه، ما دفعه إلى اللجوء لركوب الدراجة الهوائية كبديل رياضي ساعده في تخفيض وزنه بشكل تدريجي وآمن.



قصة غريويل لاقت إشادة واسعة، واعتبرها كثيرون مثالاً على قوة الإرادة والتصميم، في وقت تتزايد فيه معدلات السمنة حول العالم، وتزداد معه الحاجة إلى قصص تحفيزية واقعية تلهم الآخرين لاتخاذ خطوات نحو نمط حياة أكثر صحة.







