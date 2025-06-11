أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا في العراق

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية بأن امرأة في العقد الثاني من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا في منزلها في إحدى قرى قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة.



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وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن "المرأة وهي من مواليد عام 2000 متزوجة وأم لثلاثة أطفال، قامت بربط شال داخل غرفة نومها واستخدمته لشنق نفسها في منزلها الكائن في قرية التحويلة".



وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن ضغوط ومشاكل نفسية كانت تعاني منها الضحية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث".