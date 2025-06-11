أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا في العراق

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن ضغوط ومشاكل نفسية كانت تعاني منها الضحية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث".
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