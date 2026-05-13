أنقذتها من الموت وهي رضيعة.. صداقة ممرضة وطفلة تدوم 50 عاماً في الولايات المتحدة

تعبيرية
الأربعاء، 13-05-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   تحولت لحظة طبية حرجة داخل أحد المستشفيات الأمريكية إلى قصة إنسانية مؤثرة استمرت لأكثر من نصف قرن، بعدما نجحت ممرضة في إنقاذ رضيعة اعتقد الأطباء أنها وُلدت ميتة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة NBC10 Boston، فإن الممرضة المتقاعدة جون لاجونيس، التي كانت تعمل في مركز UMass Memorial Medical Center، تدخلت بسرعة عام 1972 لإنقاذ الطفلة كارول فلين، ابنة شيريل فلين، بعدما وُلدت قبل موعدها بأشهر.


وتروي شيريل فلين تفاصيل تلك الليلة قائلة إنها شعرت بآلام مفاجئة في 30 سبتمبر 1972، رغم أنها كانت في الشهر الخامس فقط من الحمل. وبعد الولادة، أخبرها الأطباء أن طفلتها على الأرجح وُلدت ميتة، لكن الممرضة جون لاجونيس رفضت الاستسلام.


وقالت الممرضة في تصريحات لشبكة NBC10 Boston: "قمت بإنعاشها، وعندما دخل الطبيب أخبرته بأنها تتنفس، فاكتشف أنها بالفعل على قيد الحياة".


وكان وزن كارول عند الولادة لا يتجاوز رطلاً واحدًا و11 أونصة، إلا أنها نجت بأعجوبة، لتبدأ بعدها علاقة إنسانية عميقة بين العائلتين.


ومع انتشار قصة النجاة في الصحف المحلية، قررت الممرضة التواصل مع عائلة فلين، لتصبح لاحقًا العرّابة الروحية لكارول، وتستمر العلاقة بينهما رغم تغير المدن وظروف الحياة.


واليوم، وبعد أكثر من 50 عامًا، تعمل كارول فلين في النظام الطبي نفسه الذي عملت فيه جون، مؤكدة أن قصة ولادتها كانت مصدر إلهام لاختيارها هذا المجال.


أما شيريل فلين، فاختصرت الحكاية بعبارة مؤثرة قالت فيها: "الممرضات أشبه بملائكة أُرسلوا للعناية بنا".

 
 


إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون

أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

