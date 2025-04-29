الثلاثاء 2025-04-29 09:57 ص
 

أهالي مصر يستيقظون على فاجعة في أسيوط - فيديو وصور

من موقع الانهيار
من موقع الانهيار
 
الثلاثاء، 29-04-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري- انهار صباح اليوم الثلاثاء منزل قديم مكون من عدة طوابق تسكنه 3 أسر غربي مدينة أسيوط المصرية، مما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص.اضافة اعلان


وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، وانتقلت على الفور فرق الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين خروج 3 أشخاص في بداية انهيار المبنى.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 7 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض وهم من سكانه، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة طفلة كانت آخر الضحايا أسفل عقار أسيوط المنهار.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المنطقة وتم فصل المرافق الحيوية عن العقار المنهار لضمان سلامة عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الانهيار.



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روسيا اليوم
 
gnews

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