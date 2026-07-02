أهمية تحديث أهدافك مع تغيّر حياتك

وتُعد مراجعة الأهداف مؤشرًا على الوعي والنضج، إذ تساعد على معرفة مدى ملاءمة الهدف الحالي، وقياس التقدم، وتحديد العقبات، وإمكانية تعديل الهدف أو استبداله بآخر أكثر واقعية.
كما تسهم المراجعة في تجنب إهدار الوقت في مسارات غير مفيدة، واستعادة الحافز، ويُنصح بإجرائها كل ثلاثة إلى ستة أشهر عبر تقييم ما تحقق وما إذا كانت الأولويات قد تغيرت.
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