أهمية زيت البريك.. كيف تختار النوع المناسب لسيارتك

الوكيل الإخباري- زيت الفرامل يُعد أحد أهم السوائل في السيارة، فهو يلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة القيادة وتحسين أداء نظام الفرامل.

يمكن تلخيص أهمية زيت الفرامل في عدة نقاط:



منع الصدأ والتآكل:

زيت الفرامل يساعد في منع تراكم الصدأ داخل نظام الفرامل، مما يحافظ على أجزاء النظام من التآكل ويُحسن من عمرها الافتراضي.



الحماية من التجمد:

في درجات الحرارة المنخفضة، يمنع زيت الفرامل تجمد أجزاء الفرامل، مما يضمن استمرارية عمل النظام بكفاءة.



تحمل درجات الحرارة العالية:

يمتص زيت الفرامل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة للفرامل، ولا يغلي إلا عند درجات حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية، ما يجعله مناسبًا للأداء القوي والمستدام.



أنواع زيت الفرامل

تختلف أنواع زيوت الفرامل (DOT3, DOT4, DOT5) حسب تركيبتها الكيميائية ومدى تحملها لدرجات الحرارة المختلفة:



DOT3: مصنوع من مادة جليكول الأثير ويغلي عند 205 درجة مئوية. يأتي باللون الأحمر ويستخدم بشكل أساسي في السيارات الصغيرة.



DOT4: يتميز بقدرة أعلى على تحمل الحرارة حيث يغلي عند 230 درجة مئوية. لونه أزرق ويستخدم في سيارات الركاب الأكبر حجمًا.



DOT5: يحتوي بشكل رئيسي على مادة السيليكون، ويبدأ بالغليان عند 260 درجة مئوية. يأتي باللون الأرجواني ولا يمتص الرطوبة، لذا لا يُنصح باستخدامه مع أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).



علامات تلف زيت الفرامل

عند ظهور أي من العلامات التالية، يُنصح باستبدال زيت الفرامل فورًا لضمان سلامة القيادة:



صعوبة توقف السيارة: إذا شعرت بأن الفرامل لم تعد تستجيب كما كانت، فقد يكون زيت الفرامل قد فقد فعاليته.

ظهور علامة تحذير ABS: في بعض السيارات، يظهر تحذير على لوحة العدادات يشير إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل.

أداء غير مرضي من الفرامل: مثل تأخر استجابة الفرامل أو الحاجة للضغط بقوة أكبر على الدواسة.

كيفية تغيير زيت الفرامل

تغيير زيت الفرامل عملية معقدة وتحتاج إلى دقة، لذلك يُفضل زيارة مركز خدمة متخصص. ومع ذلك، تشمل الخطوات الأساسية لتغيير زيت الفرامل:



اختيار النوع المناسب من زيت الفرامل.

تفريغ الزيت القديم إما بفك هوز طرمبة زيت الفرامل أو باستخدام جهاز مخصص.

سكب الزيت الجديد والضغط على دواسة الفرامل حتى يتوزع الزيت بشكل صحيح على جميع العجلات.

متى يتم استبدال زيت الفرامل؟

من المستحسن استبدال زيت الفرامل كل 60,000 كيلومتر أو كل 3 سنوات، وذلك حسب توصيات شركات السيارات.



كيفية تفريغ الهواء من زيت الفرامل؟

تفريغ الهواء يتطلب مهارة، حيث يتم توصيل صمام التفريغ بوعاء بلاستيكي وتتم العملية بشكل تدريجي حتى يتم التأكد من خروج كل الهواء من النظام.



في الختام، الحفاظ على مستوى ونوعية زيت الفرامل أمر حيوي لضمان سلامة النظام وكفاءة الفرامل، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الصيانة الدورية لكل سائق سيارة.

