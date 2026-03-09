أهم أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية الأساسية وقت الأزمات

01:18 م

الوكيل الإخباري- في أوقات الأزمات والظروف غير المتوقعة، قد تتحول أبسط المشكلات الصحية إلى تحدٍ حقيقي إذا لم تتوفر الرعاية الطبية بسرعة. فالإصابة المفاجئة، أو ارتفاع الحرارة لدى طفل، أو نوبة حساسية طارئة قد تحدث في أي وقت، وقد يكون الوصول إلى المستشفى أو الصيدلية صعبًا أو متأخرًا.





لهذا يؤكد المختصون في المجال الصحي أن الاستعداد المسبق داخل المنزل يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا في التعامل مع الحالات الطارئة. فوجود حقيبة إسعافات أولية مجهزة بالأدوية والمستلزمات الأساسية يمنح الأسرة القدرة على التدخل السريع إلى حين الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.



في ما يلي أهم الأدوية والمستلزمات التي يُنصح بتوفرها في حقيبة الطوارئ المنزلية:



1- خافضات الحرارة والمسكنات

يُنصح بتوفير أدوية تحتوي على مادة باراسيتامول للأطفال على شكل شراب أو تحاميل، مع مراعاة تحديد الجرعة وفق وزن الطفل، إضافة إلى أدوية تحتوي على إيبوبروفين للأطفال فوق عمر 6 أشهر.

تساعد هذه الأدوية على خفض الحمى المفاجئة وتخفيف الألم بسرعة.



2- أدوية الحساسية الجلدية

من المهم الاحتفاظ بدواء مضاد للحساسية يحتوي على مادة Cetirizine، إذ يُستخدم للتعامل مع الطفح الجلدي أو الحكة المفاجئة.

تعمل مضادات الهيستامين على تهدئة رد فعل الجسم تجاه المواد المهيجة أو لدغات الحشرات.



3- مضادات احتقان الأنف

تشمل محلول الماء والملح للأنف أو البخاخات المخصصة لعلاج الرشح واحتقان الأنف، وهي تساعد على فتح المجاري التنفسية وتسهيل التنفس، خاصة لدى الأطفال أثناء نزلات البرد.



4- أدوية الربو والجهاز التنفسي

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بالربو، يجب توفر بخاخ يحتوي على مادة Salbutamol أو جهاز التبخير.

تعمل هذه الأدوية كموسعات للشعب الهوائية وتساعد على تخفيف الأزمات التنفسية الحادة بسرعة.



5- أدوية الجهاز الهضمي ومحاليل الترطيب

من المهم وجود محاليل تعويض الأملاح مثل محلول الإماهة الفموية (ORS)، إضافة إلى مكملات البروبيوتيك لعلاج حالات الإسهال أو القيء.

تساعد هذه المحاليل في منع الجفاف وتعويض السوائل والمعادن المفقودة.



6- مستلزمات الجروح والإصابات

ينبغي أن تحتوي حقيبة الإسعافات على شاش معقم، مطهر، لاصق جروح، شريط لاصق طبي، وميزان حرارة.

تُستخدم هذه الأدوات للتعامل مع الجروح والإصابات البسيطة ومنع التلوث والالتهاب.



7- أدوية الأمراض المزمنة

ينصح بتوفير مخزون يكفي لمدة أسبوعين على الأقل من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الربو أو الصرع أو أمراض القلب.

كما يُفضل الاحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية على الهاتف للرجوع إليها عند الحاجة.



وجود هذه المستلزمات الأساسية في المنزل يساعد على التعامل بسرعة مع الحالات الطارئة ويمنح الأسرة قدرًا أكبر من الأمان إلى حين الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة.





