أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت سويسرا لأول مرة استخدام "كبسولة الانتحار"، حيث قامت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 64 عامًا باستخدام هذه الكبسولة.

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وأكد مبتكر الكبسولة، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامها من قبل شخص يموت داخل الجهاز الذي تم تطويره بواسطة شركة "ساركو". وقد تم استخدام الكبسولة في غابة سويسرية أسفل مجموعة من الأشجار.



تم تصميم الكبسولة من قبل شركة "ساركو" للسماح للشخص بداخلها بالضغط على زر يملؤها بغاز النيتروجين، مما يؤدي إلى نوم الشخص وموته اختناقًا في غضون دقائق.





وبحسب تقرير موقع "ديلي ميل"، قامت الشرطة السويسرية الشمالية باعتقال عدة أشخاص يوم الإثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024، بتهمة التحريض على الانتحار والتواطؤ فيه.



من جهة أخرى، أوضح مخترع جهاز "ساركو"، فيليب نيتشكه، أن الجهاز عمل بالشكل الذي صُمم لأجله، حيث وفر موتًا هادئًا ورحيمًا دون الحاجة إلى مسكنات. وأضاف أن الشركة تسعى لتوفير الكبسولة كخيار آمن ومتاح للقتل الرحيم.



يُذكر أن هناك أكثر من 120 شخصًا على قائمة الانتظار لاستخدام هذا الجهاز، ويُقال إن ربعهم من البريطانيين. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير نسخة من الكبسولة تتسع لشخصين، ومن المتوقع أن تكون جاهزة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

