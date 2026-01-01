الخميس 2026-01-01 10:09 ص

أوّل دولة في العالم استقبلت العام الجديد - فيديو

ىت
تعبيرية
الخميس، 01-01-2026 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   استقبلت نيوزيلندا عام 2026 بعروض مبهرة من الألعاب النارية، أبرزها في برج «سكاي تاور» بمدينة أوكلاند، حيث ترافقت مع عروض ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح.

اضافة اعلان


كما أُقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة، فيما شهدت العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن احتفالات شعبية ومهرجانات في الهواء الطلق.

 

 

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ىىىى

منوعات "قمر الذئب العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

جيش الاحتلال: كمين خان يونس أمس نفذه مقاتل واحد

فلسطين قائد عسكري إسرائيلي يدعو إلى التأهب لحرب مفاجئة

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا

عربي ودولي إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى. و الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس

عربي ودولي مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون

الولايات المتحدة

عربي ودولي الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

ب

منوعات فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

الأونروا

عربي ودولي الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي صحيفة: ترمب يدعم نتنياهو في التحرك ضد حزب الله



 






الأكثر مشاهدة