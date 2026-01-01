أوّل دولة في العالم استقبلت العام الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري- استقبلت نيوزيلندا عام 2026 بعروض مبهرة من الألعاب النارية، أبرزها في برج «سكاي تاور» بمدينة أوكلاند، حيث ترافقت مع عروض ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح.

كما أُقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة، فيما شهدت العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن احتفالات شعبية ومهرجانات في الهواء الطلق.

Happy New Year from Queenstown, New Zealand! The Kiwis, welcomed2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ in spectacular fashion! 🎆 #happynewyear #newyear #2026 pic.twitter.com/6299dFTu3m December 31, 2025





(Source: TVNZ via Reuters) #WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the #NewYear2026 with fireworks.(Source: TVNZ via Reuters) pic.twitter.com/vybFTrAjeR December 31, 2025