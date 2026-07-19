أول راتب للمراهق.. فرصة لتعلم المسؤولية المالية

الوكيل الإخباري- مع بدء كثير من المراهقين العمل خلال العطلة الصيفية، يؤكد خبراء أهمية توجيههم لإدارة أموالهم بدلًا من إنفاقها عشوائيًا، حتى يكتسبوا عادات مالية مسؤولة.

اضافة اعلان



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن تعليم الأبناء تحمل مسؤولية مصروفاتهم منذ الصغر يساعدهم على فهم قيمة المال.

كما أظهر تقرير "State of Teen Financial Literacy 2026" أن نسبة كبيرة من المراهقين لا يشعرون بالاستعداد لإعداد ميزانية أو إدارة حساباتهم المالية.