أول راتب للمراهق.. فرصة لتعلم المسؤولية المالية

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن تعليم الأبناء تحمل مسؤولية مصروفاتهم منذ الصغر يساعدهم على فهم قيمة المال.
وينصح الخبراء بأن يؤدي الآباء دور الموجّه المالي، من خلال تشجيع الأبناء على الادخار ووضع ميزانية، مع تقديم الدعم دون التحكم الكامل في قراراتهم، بما يعزز استقلالهم المالي على المدى الطويل.
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