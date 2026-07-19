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أول راتب للمراهق.. فرصة لتعلم المسؤولية المالية

سيق
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 01:40 م

الوكيل الإخباري-   مع بدء كثير من المراهقين العمل خلال العطلة الصيفية، يؤكد خبراء أهمية توجيههم لإدارة أموالهم بدلًا من إنفاقها عشوائيًا، حتى يكتسبوا عادات مالية مسؤولة.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن تعليم الأبناء تحمل مسؤولية مصروفاتهم منذ الصغر يساعدهم على فهم قيمة المال.

 

كما أظهر تقرير "State of Teen Financial Literacy 2026" أن نسبة كبيرة من المراهقين لا يشعرون بالاستعداد لإعداد ميزانية أو إدارة حساباتهم المالية.


وينصح الخبراء بأن يؤدي الآباء دور الموجّه المالي، من خلال تشجيع الأبناء على الادخار ووضع ميزانية، مع تقديم الدعم دون التحكم الكامل في قراراتهم، بما يعزز استقلالهم المالي على المدى الطويل.

 
 


gnews

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