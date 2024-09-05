أول رحلة خاصة يتجول ركابها بالفضاء تحدد الجمعة

10:12 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء أن إقلاع صاروخ من تصنيع "سبايس إكس" في إطار مهمة "بولاريس دون" Polaris Dawn، وهي الأولى من تنظيم القطاع الخاص تلحظ خروج ركابها من المركبة للتجوّل في الفضاء، قد يحصل الجمعة، بعد تأجيله الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





ومن المقرر فتح نافذة إطلاق مدتها أربع ساعات عند الساعة 03,33 (07,33 بتوقيت غرينيتش) الجمعة من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا، مع احتمالات أخرى يومي السبت والأحد، بحسب منظمة الطيران المدني الأميركية (FAA).

ولم تعلّق شركة "سبايس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بعد على نافذة الإطلاق الجديدة.

وكانت مهمة "بولاريس دون" التي تضم في عدادها مليارديرا وطيارا وموظفتين في سبايس إكس، قد أرجئت مرة أولى لمدة 24 ساعة في 26 أغسطس إثر رصد "تسرب للهيليوم" على وصلة إمداد الصاروخ.

وأرجئ الإطلاق مجددا الجمعة الفائت "بسبب توقعات جوية غير مؤاتية"، وفق "سبايس إكس".

ويقود هذه المهمة التي تستغرق خمسة أيام الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان الذي يتعاون منذ سنوات مع "سبايس إكس".

وترمي الرحلة خصوصا إلى اختبار بزات "سبايس اكس" الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، وهي بيضاء وذات مظهر استشرافي.

وكان من المقرر أن يُبث الخروج من المركبة، والذي يُتوقع أن يكون مذهلا، على الهواء مباشرة في اليوم الثالث من المهمة.

وتلقت "سبايس إكس" نبأ إيجابيا آخر تمثل في حصول صواريخ "فالكون 9"، الأكثر استخداما من الشركة، على تصريح من إدارة الطيران الفدرالية الجمعة يتيح الاستعانة بها مجددا بعد حادث نادر أدى إلى سحبها موقتا من الخدمة.