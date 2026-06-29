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أول فندق في العالم يعمل دون موظفين بشريين

32ق
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 01:44 م
الوكيل الإخباري-   تعتزم الصين افتتاح أول فندق في العالم يعمل بالكامل بواسطة الروبوتات بحلول عام 2027، في خطوة تعكس التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الضيافة.اضافة اعلان


وسيُقام الفندق في مقاطعة غوانغدونغ، حيث ستتولى الروبوتات جميع المهام، بما في ذلك الاستقبال، وتسجيل الدخول، وخدمات الغرف، ونقل الأمتعة، والتنظيف، وإعداد الطعام، دون تدخل بشري مباشر.

ومن المقرر إطلاق مرحلة تجريبية أواخر عام 2026 لاختبار الأنظمة الذكية، قبل افتتاح الفندق رسميًا، والذي سيضم 44 غرفة ومرافق خدمية تعمل عبر منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة.
 
 


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