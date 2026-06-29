أول فندق في العالم يعمل دون موظفين بشريين

وسيُقام الفندق في مقاطعة غوانغدونغ، حيث ستتولى الروبوتات جميع المهام، بما في ذلك الاستقبال، وتسجيل الدخول، وخدمات الغرف، ونقل الأمتعة، والتنظيف، وإعداد الطعام، دون تدخل بشري مباشر.
ومن المقرر إطلاق مرحلة تجريبية أواخر عام 2026 لاختبار الأنظمة الذكية، قبل افتتاح الفندق رسميًا، والذي سيضم 44 غرفة ومرافق خدمية تعمل عبر منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة.
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