أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق في ألمانيا!

ووفق بيان الشرطة، تمكّن الرجل البالغ 44 عاماً من الهروب من الطابق العلوي للمبنى والوصول إلى مكان آمن بفضل يقظة كلبه. وقد نُقل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته باختناق جراء استنشاق الدخان.
وترجّح السلطات أن عطلاً تقنياً كان وراء الحريق الذي خلّف أضراراً تُقدّر بنحو 15 ألف يورو.
