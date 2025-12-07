الأحد 2025-12-07 12:12 م

أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق في ألمانيا!

الوكيل الإخباري-   أنقذ كلبٌ صاحبه من كارثة محققة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، بعدما أيقظه في اللحظة المناسبة إثر اندلاع حريق داخل شقته.

ووفق بيان الشرطة، تمكّن الرجل البالغ 44 عاماً من الهروب من الطابق العلوي للمبنى والوصول إلى مكان آمن بفضل يقظة كلبه. وقد نُقل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته باختناق جراء استنشاق الدخان.


وترجّح السلطات أن عطلاً تقنياً كان وراء الحريق الذي خلّف أضراراً تُقدّر بنحو 15 ألف يورو.

 

