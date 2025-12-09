إجابة مختصرة … مراسلة CNN ترد على إهانة ترامب لها

الوكيل الإخباري- تعرضت مراسلة البيت الأبيض في CNN، كيتلان كولينز، لهجوم من الرئيس دونالد ترامب الذي وصفها عبر Truth Social بأنها "غبية ووقحة" بعد سؤالها عن تكلفة تجديد قاعة الرقص في البيت الأبيض. وادعى ترامب أن ارتفاع التكلفة يعود لتوسيع المشروع وأنه ممول بالكامل من تبرعات خاصة.

كولينز ردّت على هجومه بإعادة نشره على إنستغرام مع تعليق مقتضب: "تقنياً، كان سؤالي عن فنزويلا"، مشيرة إلى سؤال سابق طرحته عليه خلال افتتاح كأس العالم 2026 حول تهديداته المتصاعدة ضد فنزويلا، وهو ما ردّ عليه ترامب بالحديث عن "إنهاء الحروب" و"إنقاذ الأرواح".



ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من انتقادات ترامب لعدد من الصحفيات مؤخراً. بالتوازي، يواصل البيت الأبيض مشروع التوسعة الذي ارتفعت تكلفته من 200 إلى 300 مليون دولار، ما أثار تساؤلات حول الرقابة والمعايير التاريخية.