الإثنين 2025-04-07 11:05 ص
 

إجازة العيد انتهت بفاجعة .. 5 قتلى من أسرة واحدة في مصر

السيارة كانت تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد إجازة العيد
السيارة كانت تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد إجازة العيد
 
الإثنين، 07-04-2025 08:24 ص
الوكيل الإخباري-  لقي 5 أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.اضافة اعلان


وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الإقليمي حيث عبرت سيارة نقل ثقيل الحاجز المروري علي الطريق واصطدمت بسيارة تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد قضائها أجازة العيد وسيارة أخرى .

وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



سكاي نيوز
 
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