إجازة العيد انتهت بفاجعة .. 5 قتلى من أسرة واحدة في مصر

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الإقليمي حيث عبرت سيارة نقل ثقيل الحاجز المروري علي الطريق واصطدمت بسيارة تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد قضائها أجازة العيد وسيارة أخرى .
وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
سكاي نيوز
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