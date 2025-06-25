إجبار طائرة أسترالية على العودة بعد 15 ساعة في الجو

وجاءت هذه الخطوة بعد إغلاق المجال الجوي في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في قطر مساء الاثنين.
وأوضحت الشركة أنها ستوفر بدائل للركاب، إضافة إلى تأمين الإقامة لهم في أستراليا لحين موعد رحلتهم المقبلة.
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