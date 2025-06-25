إجبار طائرة أسترالية على العودة بعد 15 ساعة في الجو

الوكيل الإخباري- فوجئ ركاب طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية، كانت متجهة من مدينة برث إلى العاصمة الفرنسية باريس، بالعودة إلى أستراليا بعد أن قضوا أكثر من 15 ساعة في الجو، دون أن تصل الرحلة إلى وجهتها.



وجاءت هذه الخطوة بعد إغلاق المجال الجوي في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في قطر مساء الاثنين.



وأوضحت الشركة أنها ستوفر بدائل للركاب، إضافة إلى تأمين الإقامة لهم في أستراليا لحين موعد رحلتهم المقبلة.

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